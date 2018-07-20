Sevilla - Benfica maç önü

Hazırlık Kulüpler heyecanı devam ediyor. Sevilla, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Benfica takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 5 puanlı Sevilla 533. sırada bulunuyor, Benfica 4 puana sahip ve 567. sırada. Ev sahibi Sevilla, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Benfica, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Sevilla galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Benfica galibiyet oranı 0.00.

Sevilla önceki hafta Benfica mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Benfica ise Sevilla maçında 0-0 berabere kaldı.

Sevilla, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Benfica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Benfica, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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