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Hırsızlara sosyal medya hesabı üzerinden seslenen Şevket Çoruh, “Dekor kamyonumuzu soyan arkadaşlar… İşinize yarayacak satınca para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız bir güzellik yapın bırakın bir yere” dedi.