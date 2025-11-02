Habertürk
        Seyhan Baraj Gölü çekilince su altında kalan köprü ortaya çıktı

        Adana'da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde çekilme yaşanınca su altında kalan köprü, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:58
        Baraj suyu çekilince ortaya çıktı
        9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yapımında aktif rol oynadığı ve mühendisliğini yaptığı Seyhan Barajı, 850 bin dönüm araziyi sulamak ve kenti Seyhan Nehri’nin neden olabileceği taşkınlardan korumak amacıyla 1956’da inşa edildi.

        Barajın tamamlanmasının ardından, Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok yerleşim yeri gölün karşısında kaldı, Adana ile bağlantısı kesildi.

        Baraj yapılmadan önce Çukurova ilçesindeki Salbaş Mahallesi'nden Karaisalı ilçesine giden yolu birbirine bağlayan köprü de su altında kaldı. Köprü, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Çakıt Nehri’nin yatağının değişmesiyle nehir kenarında kalan köprü, dronla görüntülendi.

        ‘KURAKLIK OLMASA KÖPRÜYÜ GÖREMEZDİK’

        Bölgeye gelen yamaç paraşütü pilotu Kerem Köksal (36), ortaya çıkan köprünün, baraj yapılmadan önce Karaisalı’ya ulaşımı sağlayan köprü olduğunu belirtti. Barajın inşasının ardından köprünün sular altında kaldığını anlatan Köksal, “Adana’nın Karaisalı ilçesine giden yolu bağlayan köprü, baraj yapıldıktan sonra suyun altında kaldı. Zamanla suyun taşıdığı alüvyon topraklar köprüyü tamamen örttü. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce köprü yeniden gün yüzüne çıktı. Kuraklık olmasa köprüyü göremezdik. Suyumuz azalıyor, ekinlerimiz azalıyor, üretimimiz azalıyor. Bulunduğumuz bölge eskiden suyun altındaydı, şimdi ise yürüyerek ulaşabiliyoruz” dedi.

