Şu an, hayatının en iyi dönemini yaşıyor, sadece kendine odaklı. Olduğu kişiye aşık. Ulaştığı nokta için de bir sonraki adım için de heyecanlı. Çok fazla amacı var, çok fazla hayali, çok fazla azmi, ve hiç durmadan kendine yeni tutkular ediniyor. Spontane olmayı öğreniyor. Risk almayı öğreniyor ve daima konfor alanının dışına çıkıyor. Şu an sadece onu mutlu eden şeylerin peşinden gidiyor. Ruhunu besleyen şeylerin... ve dürüst olmak gerekirse başkaları ne düşünüyor, başkaları ne yapıyor diye daha az umursuyor çünkü tam da şu an hayatı huzurla dolu. Işıkla dolu. Olgunlukla, inançla dolu. Ve çok fazla umutla dolu. O şu an hayatının en iyi dönemini yaşıyor ve bunun önüne geçebilecek kesinlikle hiç kimse ve hiçbir şey yok...