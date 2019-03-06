Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları ve DJ sevgilisi Guido Senia ile birlikteliğiyle gündemden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı bu kez de Demet Akalın'la polemiğe girdi.
Bir magazin sayfasının yaptığı Acun haberinin altına yorum yapan Akalın, kardeşinin kanaldan kovulmasında Şeyma Subaşı'yı sorumlu tuttu.
Paylaşılan haberin altına Şeyma Subaşı, sayfayı yöneten kişiye, "Eylemcim bu haberle şaka yapmak istedin herhalde? TV8'de nasıl çalışmaya başladığını paylaşır mısın sayfanda" yorumunu yaptı. Bu yorumdan sonra Demet Akalın'dan açıklama geldi.
Akalın, Instagram'dan şu yorumları yaptı:
Şeyma'yı bomba patlarken dans videosu koydu diye uyarmıştım! 2 sene kablo taşıyarak emek verdiği TV8'den bir hafta sonra kovuldu! Ne şakasındanbahsediyorsunuz hanımefendi! Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizdeydi. Yazık! Çocuğun psikolojisinin içine etmiştin olsun iyi niyet iyidir.
Kardeşim TV8'den kovuldu olsun. Yine de patrona küsmedik 'bir bildiği vardır' dedik. Kardeşimi de evladımı da gözümün önünden ayırmam emanet onlar bize yukarıdan!
Demet Akalın'ın bu sözlerini gören Şeyma Subaşı da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:
İşte o '2 sene kablo taşıdı kanalda' dediğin kişiyi de işten çıkartan ben değilim. Hatta tam tersi 'ben zannedecekler üzerime gidecekler lütfen çalışmaya devam etsin' diyen benim! Ama alıştığınız için her şeyi benim üzerime atıp Şeyma cevap vermez ki karalayın demeye... Kaderim buymuş sizler bütün masalarda beni konuşacaksınız ben de hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Çok da kötü değil çok şükür.
Ah bir de 'intihar etti' diye bir haber vardı. İntihar ettim ama hala yaşıyorum dimi. Girişiminde bulundu olmasın o? İşte o hikayedeki kişi de ben değilim aslında... (Ama yine Şeyma olsun)
Ama en bombası şu! Kızı Melisa bilmemneli su-kola içti. Benimle kafayı bozmuşsunuz kabul edin. Çok şükür Melisa şu yaşına kadar hiç hastaneye kaldırılmadı. (Aşıları için gittiği çocuk doktoru dışında...)
Lütfen her gün beni konuşmaya ve yalan haber yapmaya devam edin, neden bilmiyorum ama kendimi haksızlığa uğradığım için her gün daha güçlü ve mutlu hissediyorum.
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