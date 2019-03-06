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İşte o '2 sene kablo taşıdı kanalda' dediğin kişiyi de işten çıkartan ben değilim. Hatta tam tersi 'ben zannedecekler üzerime gidecekler lütfen çalışmaya devam etsin' diyen benim! Ama alıştığınız için her şeyi benim üzerime atıp Şeyma cevap vermez ki karalayın demeye... Kaderim buymuş sizler bütün masalarda beni konuşacaksınız ben de hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Çok da kötü değil çok şükür.