Shannen Doherty, eşyaları satarak ölüme hazırlanıyor

"BİR HAYALiMDEN VAZGEÇİYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"

Shannen Doherty, son zamanlarda mülkte yaşama ve atları besleme arzusundan vazgeçmeye karar verdikten sonra eşyalarını toplamak için Tennessee'deki evine gittiğini belirtti; "Gerçekten zor ve gerçekten duygusaldı. Çünkü bir dereceye kadar bu mülkü inşa etme, kendime ve anneme bir ev koyup ahırı genişletme hayalimden vazgeçtiğimi hissettim. Toplanıyordum ve ağlamaya başladım… Bir hayalden vazgeçiyormuşum gibi hissettim ve bu benim için ne anlama geliyordu? Bu hayattan vazgeçtiğim anlamına mı geliyordu? Bu havlu attığım anlamına mı geliyordu?" dedi.