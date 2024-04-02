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        Haberler Dünyadan Shannen Doherty, eşyaları satarak ölüme hazırlanıyor

        Shannen Doherty, eşyaları satarak ölüme hazırlanıyor

        Shannen Doherty, annesi Rosa'nın kendisinin vefat etmesi durumunda annesinin vefatı daha sorunsuz alışması için, depolarını ve evlerini boşaltmanın duygusal sürecini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:05
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        2023'te beyin tümörünü aldırmak için ameliyat olan ABD'li oyuncu Shannen Doherty, hayatını kaybetmesi durumunda annesinin vefatı daha sorunsuz alışması için, depolarını ve evlerini boşaltmanın duygusal sürecini anlattı.

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        1990’lı yılların kült gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210'nın başrol oyuncularından Shannen Doherty, meme kanseri olduğunu duyurmuş, tedavisinin sonuç vermediği için kanserin vücudunda yayıldığını söylemişti.

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        "DAHA KOLAY OLMASINI İSTİYORUM"

        Shannen Doherty, kendi ölümünün annesi için ne kadar zor olacağını belirttikten sonra şunları söyledi; "Diğer şeylerin annem için çok daha kolay olmasını istiyorum. Onun bir sürü şeyle uğraşmasını istemiyorum. Dört depolama ünitesinin mobilyalarla dolu olmasını istemiyorum."

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        52 yaşındaki Shannen Doherty, başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı önlem olarak, zaman içinde biriktirdiği antikaları ve diğer eşyaları bağışlamak veya satmak niyetiyle eşyalarını ayırmaya başladığını paylaştı.

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        "BİR HAYALiMDEN VAZGEÇİYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"

        Shannen Doherty, son zamanlarda mülkte yaşama ve atları besleme arzusundan vazgeçmeye karar verdikten sonra eşyalarını toplamak için Tennessee'deki evine gittiğini belirtti; "Gerçekten zor ve gerçekten duygusaldı. Çünkü bir dereceye kadar bu mülkü inşa etme, kendime ve anneme bir ev koyup ahırı genişletme hayalimden vazgeçtiğimi hissettim. Toplanıyordum ve ağlamaya başladım… Bir hayalden vazgeçiyormuşum gibi hissettim ve bu benim için ne anlama geliyordu? Bu hayattan vazgeçtiğim anlamına mı geliyordu? Bu havlu attığım anlamına mı geliyordu?" dedi.

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        PRENSESE DESTEK VERMİŞTİ

        Shannen Doherty, Prenses Kate Middleton için; "Komplo teorilerinin bitmemesi, insanların hastalıklı merakının saldırısı prensesi henüz bu durumu kabullenmeden ve çocuklarına açıklamadan önce kendini açıklamaya zorladı" ifadelerini kullanmış ve kendi kanser savaşını da örnek göstererek; "Bunun hepimiz için, kamunun gözünde olsak da olmasak da mahremiyete ya da başkalarına saygı duymayı öğreneceğimiz bir an olması için dua ediyorum" demişti.

        Fotoğraflar: Avalon, REUTERS, Shutterstock, Backgrid UK, Instagram

        #Shannen Doherty
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