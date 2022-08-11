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She Hulk: Attorney at Law ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

İzleyicilerin merakla beklediği She-Hulk: Attorney at Law'ın yayın tarihi belli oldu. Bilim kurgu, komedi, aksiyon ve macera türündeki dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki She Hulk ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte She-Hulk dizisi ile ilgili bilgiler...

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  • She Hulk: Attorney at Law ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? She Hulk yayın tarihi belli oldu mu?

    İzleticiler tarafından She Hulk: Attorney at Law dizisi merak ediliyor. She Hulk dizisinin başrolünde Tatiana Maslany yer alıyor. Disney+’ta çıkacak olan dizi 10 bölümden oluşacak ve her bölümü yarım saat sürecek. İşte She Hulk 2022 dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...
  • She Hulk: Attorney at Law ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? She Hulk yayın tarihi belli oldu mu?

    SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Merakla beklenen She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos tarihinde Disney+'ta ekranlara gelecek.
  • She Hulk: Attorney at Law ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? She Hulk yayın tarihi belli oldu mu?

    SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU

    Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Ancak bir gün kaza geçirir ve kuzeni Bruce Banner'da kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle süper güçleri, kuzenine geçer. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanarak bu gücü üst seviyelere taşır.
  • She Hulk: Attorney at Law ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? She Hulk yayın tarihi belli oldu mu?

    SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW OYUNCULARI

    Dizinin oyuncu kadrosunda Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass ve Renée Elise Goldsberry gibi isimler yer alıyor.

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