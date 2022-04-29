Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Bayram coşkusuna hazır mısınız? Show TV bayram coşkusunu evlerinize getiriyor! SHOW TV Ramazan Bayramı yayın akışı
ABONE OL

Show TV bayram coşkusunu evlerinize getiriyor!

Show TV, bu sene de aile boyu ve de kahkaha dolu bir bayram coşkusunu birbirinden eğlenceli ve özel filmlerle evlerinize getiriyor.

Bayram coşkusuna hazır mısınız? Show TV bayram coşkusunu evlerinize getiriyor! SHOW TV Ramazan Bayramı yayın akışı

Show TV, eğlenceli filmleriyle Ramazan Bayramı coşkusunu evlerinize taşıyor.

BAYRAM COŞKUSUNA HAZIR MISINIZ?

Bayramın birinci günü çekişmenin eksik olmadığı komedi Eltilerin Savaşı ile eğlence başlıyor.

Arkasından teyze çocuklarının başının dertten kurtulmadığı Çalgı Çengi: İkimiz izleyicilerle buluşuyor.

Bayramın ikinci günü komedi ikilisinin bir araya geldiği Ailecek Şaşkınız sizleri bekliyor.

Hemen sonrasında usta isim Ercan Kesal’ın yer aldığı muhteşem bir film Nasipse Adayız TV’de ilk kez ekrana geliyor.

Bayramın üçüncü günü hayatta her şeyin olabileceğini gösteren Nasipse Olur akşamınıza renk katmaya hazırlanıyor.

Ardından aşkın iki yüzünü göreceğiniz Ağır Romantik ile bayram eğlencesi devam ediyor.

Birbirinden komik Türk filmleriyle kahkaha dolu bir bayram eğlencesine hazır olun!
Show TV Bayram Tanıtımı için tıklayınız.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aziz 23.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Aziz 23.bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Aziz 23.bölüm 2.fragmanı yayınlandı!
BELLİ OLDU! Survivor'da arkadaşına sor oyununu kim kazandı? 28 Nisan Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
TELEVİZYON Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 134.son bölüm tek parça izle! 28 Nisan Perşembe 2022 Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izleme ekranı
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova son bölüm yayınlandı!
Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 41.son bölüm tek parça izle! 28 Nisan Perşembe 2022 Camdaki Kız son bölüm full izleme ekranı
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm yayınlandı!
Ali Rıza Kubilay, 'Aziz'in oyuncu kadrosuna dahil oldu!
TELEVİZYON 'Aziz' kadrosuna yeni oyuncu!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full tek parça izle!
TELEVİZYON Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm yayında!
Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik ücreti belli oldu mu?
TELEVİZYON Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar?
Mahkum 19. bölüm izle! FOX TV Mahkum son bölüm full HD tek parça izle!
TELEVİZYON Mahkum son bölüm izle!
'Oğlum' dizisinin 13. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı
TELEVİZYON 'Oğlum'da seyirciyi şoke eden hamle!
Tatlım Tatlım filmi konusu ne, nerede çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları kim?
TELEVİZYON Tatlım Tatlım filminin konusu ne?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.