'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye 'Yılın Dizisi' ödülü

İlk ödüllerini alan genç oyuncular, ‘Başta yapımcımıza, yönetmenimize, kamera arkasında görmediğiniz bizi her zaman destekleyen ekibimize ve yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz’ diyerek mutluluklarını dile getirdi.

SHOW TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.