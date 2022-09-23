'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de heyecan uyandıran gelişmeler! 0:00 / 0:00

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Show TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam yayınlanan yeni bölümü heyecan dolu sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sadi ile Songül’ün finalde lunaparka gittiği anlar büyük beğeni toplarken, ikilinin romantik dakikaları sosyal medyada çok konuşuldu. Bu sırada Osman Baba ile Kırdarların birlikte hareket etmeye başlaması gerilimi artırdı. Songül ve Sadi’nin başına gelecekler şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYADA #GELSİNHAYATBİLDİĞİGİBİ RÜZGARI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ onuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.17 izlenme oranı (reyting) 13.44 izlenme payı (share) elde ederek bu kategoride en çok izlenen dizi oldu. TOTAL’de 4.43 izlenme oranı (reyting) 12.59 izlenme payı (share), AB'de ise 4.04 izlenme oranı (reyting) 11.51 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 8 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

DERYA’DAN SADİ’YE AĞIR SÖZLER

Sünnet düğününde herkes eğlenirken Sadi bir anda ortadan kayboldu. Çatıdaki Kırdarların adamını ortadan kaldıran Sadi, daha sonra olan biteni Songül’le paylaştı. Sadi’nin olayı çözme şekli Songül’ün içine dert oldu. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrayınca Sadi ile Mert’i konuşurken gördü. Ama ikili arasındaki konuşmaya kulak misafiri olunca Derya’nın söyledikleri Sadi’yi zor durumda bıraktı. Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girdi. Rıza kızına çok düşkün bir babaydı. Gizem, annesine yardım etmek için Rıza’nın evine geldi. O sırada Rıza’yı evin şoförü zanneden Gizem, Rıza’nın kim olduğunu öğrenince büyük bir mahcubiyet yaşadı. Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başladı.

“Aramıza binlerce kilometre koyan ben değilim…”

SADİ PAYASLI’DAN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle birlikte hastaneye gitti. Muayenede Celal’in yürüdüğünün ortaya çıkması beklenirken doktorun raporuyla genç kız neye uğradığını şaşırdı. Celal’i muayene eden doktorun, Melek’e yardımcı olmak için yeni yollar önermesiyle Melek yeniden umutlandı. Mehmet rahatsızlanınca pilav satmaya Can çıktı. Yolda Can’ı gören Araz ve çetesi, Can’a sataşmaktan geri durmadı. Can’ın pilav arabasına saldırmalarının hesabını arkadaşları sorunca iki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Okulun ortasında birbirine giren gençlere Sadi’nin bir sürprizi vardı. Sanem’in anne ve babası Ozan’la bir kez daha yemek yemek istedi. Sanem her ne kadar ertelemeye çalışsa da başarılı olamadı ve Ozan’ı bu yemek için hazırladı. Aylin’i uzaklaştırmak için planlarına başlayan Esra, Aylin’in bu yemeğe gelmesini engelledi. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede aldı ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verildi. Osman’ın Songül’e karşı şüpheli yaklaşımı Songül’ü bir hayli rahatsız etti. Kırdarlar ve Osman Baba birlikte hareket etmeye başladı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Songül’ün yakınlaştığı anların ekrana geldiği heyecan dolu tanıtımda ikilinin arasında yaşanacaklar yeni bölüme duyulan ilgili artırıyor. Evlerinden atılan Gizem ve annesinin gözyaşları izleyenlerin yüreğine dokunurken, nefeslerin tutulduğu mahkeme sahnesinde Melek’in kaderi belli oluyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 11. Bölüm 1. Tanıtımı;

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.