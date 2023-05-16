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Haberler Televizyon Show TV'nin yeni dizisi "Maviye Sürgün" ilk tanıtımı ile izleyiciyle buluşuyor!
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"Maviye Sürgün" ilk tanıtımı ile izleyiciyle buluşuyor!

Yakında Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un yer aldığı; çekimleri Marmaris'in masalsı atmosferinde gerçekleşen Maviye Sürgün dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.

Show TV'nin yeni dizisi
HABERTURK.COM

SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ MAVİYE SÜRGÜN'ÜN İLK TANITIMI İZLEYİCİLERLE BULUŞTU!

Fırtınalı bir gecenin sonunda gelişen olayların ekrana geleceği dizinin tanıtımı heyecan dolu bir hikayenin ilk sinyallerini veriyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. Maviye Sürgün sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

İşte Maviye Sürgün'ün İlk Tanıtımı;

"BAŞKA TÜRLÜ TANIŞSAYDIK KEŞKE..."

SAT komandosu Ali'nin (Caner Cindoruk), fırtınadan kurtardığı Defne (Damla Sönmez) ile yollarının kesiştiği tanıtımda ikilinin hikayesinin seyri merak uyandırıyor. Defne'nin (Damla Sönmez) gizemli hali Ali'nin (Caner Cindoruk) şüphelerini üzerine çekerken ortaya çıkan Ozan'ın (Serkan Altunorak) dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'in uyumu ise ilk tanıtımdan ilgi çekiyor.

Maviye Sürgün dizisinin hikayesi ise kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

"Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır"

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün yakında Show TV'de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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