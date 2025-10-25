Habertürk
        Sibil Çetinkaya: Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz

        Sibil Çetinkaya: Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz

        Sosyal medya ünlüsü Sibil Çetinkaya, günlerdir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Gözyaşları içinde takipçilerine içini döken Çetinkaya; "Virüsün ne olduğunu bulamıyorlar" dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:53
        "Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz"
        İki yıl aşk yaşadığı oyuncu Şükrü Özyıldız ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor.

        Sibil Çetinkaya, hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak, 8 gündür hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

        Sibil Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak. Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.

