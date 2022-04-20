Şiddetli karın ağrısının altından 6 kiloluk kitle çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Şiddetli karın ağrısının altından 6 kiloluk kitle çıktı!
ABONE OL

Kars’ta 65 yaşındaki kadından 6 kilo kitle çıkarıldı!

Kars’ta sürekli karın ağrısı çeken 5 çocuk annesi 65 yaşındaki kadının karnından 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı

Şiddetli karın ağrısının altından 6 kiloluk kitle çıktı!
Şiddetli karın ağrısının altından 6 kiloluk kitle çıktı!
0:00 / 0:00
İHA

Kars’ta yaşayan Sebiye Topkaya (65) oğlu Tamer Topkaya’nın ısrarı üzerine şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetiyle gittiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Ameliyata alınan Topkaya’nın karnından 30 santimetre genişliğinde 6 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı. Ameliyatın ardından Topkaya eski sağlığına kavuştu.

Topkaya, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday tarafından ameliyat edildi ve 2,5 saat süren ameliyatta Topkaya’nın karnından 6 kilo ağırlığında 30 santimetre genişliğinde kitle çıkartıldı. Patoloji sonucunda kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi. Son kontrol için hastaneye gelen Topkaya sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sebiye Topkaya’nın ilk muayenesinde karnında kitle olduğunu ve ameliyat kararı aldıklarını söyleyen Dr. Canday, “Çünkü bu kitle zaman içerisinde hem böbreklerine hem de idrarı böbreklerden dışarıya çıkartmaya yarayan borulara tahribat yaratmaya başlamıştı. Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin bu myomu oluşturan hücreler bir takım orjin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz. Her kanının senede en az bir kez bile olsa jinekolojik muayeneye gitmesini ve genital sistem organlarını bir muayene ettirmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kontrolüne gelen ve ameliyat sonrası kendisini çok iyi hisseden Sebiye Topkaya ise doktorlara ve ameliyatta görev yapan ekibe teşekkür etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ediyor
SAĞLIK Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ...
Omurilik sinirleri zedelenmişti! Türkiye'de yürümeye başladı
SAĞLIK Omurilik sinirleri zedelenmişti! Türkiye'de yürüdü
Salmonella riski açıklaması! Hijyenin olmadığı yerlerde...
SAĞLIK Salmonella riski açıklaması! Hijyenin olmadığı yerlerde. ...
Her 10 hastadan 1'inde 'post Covid' sendromuna rastlanıyor
SAĞLIK Her 10 hastadan birinde görülüyor! 12 hafta sonra bile. ...
Elektronik sigaralar organlarda iltihaplanmaya neden oluyor
SAĞLIK Korkunç etki! Elektronik sigara kullananlar dikkat
Aşırı kilo, rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor
SAĞLIK Aşırı kilo, rahim kanseri riskini artırıyor!
ERTELENDİ! Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
SAĞLIK Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Son dakika: Yeni vaka sayısı açıklandı
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
Aşırı kilo, rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor
SAĞLIK Aşırı kilo, kanser edebilir
Son dakika: İngiltere'de görülen hepatit virüsü Avrupa ve ABD'ye yayılıyor
SAĞLIK İngiltere'de 74 çocukta görülmüştü! Avrupa ve ABD'ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.