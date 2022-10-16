Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 2 TL zam mı gelecek? Uzun süredir bu iki soru sosyal medyada en çok tartışılanlar arasında yer alıyordu. Bugün ise üç ana sigara üzerticisi grup yani BAT, Phlip Morbis ve JTI güncel sigara fiyat listelerini yayınlandı. Böyelelikle bu üç grubun tüm sigara markalarına zam geldiği anlaşılmış oldu. Gelen 2 liralık zammın ardından en pahalı sigara fiyatı 48 liraya yükseldi.