Sigorta sektöründe gerek elementer gerekse hayat ve emeklilik şirketlerinde; hasar/teknik/mali işler/satış gibi pek çok alanda görev yapmış sektörün deneyimli ismi Atilla Benli; Türkiye Sigorta Birliği Başkanı oldu. Yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Güneş Sigorta'nın Genel Müdürü Benli, Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde tüm paydaşlarla birlikte ortak akılla hareket ederek, sigorta sektörünün gelişimine ve itibarına katkıda bulunacaklarını söyledi.

ORTAK AKIL MERKEZE KONULACAK

Sigorta sektörünün referans kuruluşu olan TSB’de görev almayı önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Benli, “Sektörümüzün içinden geçtiği dönüşüm sürecinde kamu ve diğer paydaşlarla ilişkileri etkin bir zeminde yürütmek suretiyle, sektörümüzün yapısal sorunlarına çözümler geliştirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Finansal sektörün derinliğinin artırılması ve banka dışı finans sektörünün geliştirilmesi gibi amaçların konuşulduğu bu dönemde sektör olarak daha aktif rol oynamalıyız. Ortak aklı merkeze koyarak, sektörümüzün sorunlarının aşılması ve yeni kazanımlar elde ederek daha iyi bir konuma gelebilmesini amaçlıyorum” dedi.

KAMU ÖNÜMÜZÜ AÇIYOR

Sigortacılığın sorunlarını çözmek için kamu kuruları ve siyasetin çözüm odaklı yaklaşımları ile işlerini en çok kolaylaştıran taraf olduğunu anlatan Benli, "Kamu tarafında iyi tepkiler var ve orası bizim en kolay ulaşacağımız yer. Bizden bu tip çalışmalar bekliyorlar. Çözüm ve performans odaklılar. Genel müdür ziyaretlerinden de iyi izlenimlerle döndüm. Birlik ortak paydamız. Birliğin doğru konumda ve hak ettiği noktada olması lazım. Birlik 10-15 sene öncesiyle aynı değil. Bunu başaranların emeklerine sağlık" diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNÜLMELİ

Sigortacılığa ilişkin olarak da Benli, şunları kaydetti: "Sigortacılık yapıp büyük bir şirket olmak için sadece birini değil tüm kanalları kullanmak lazım. Banka sigortacılığını ferdi kazaya indirgemek mümkün değil. Müşterinin birçok ihtiyacı var. Bankacı biraz da uzman olmadığı bir işi yaptığı için sigortacıların destek olması gerekiyor. Acenteler çok gelişti, eski dönemler geçti. Çıkarılan kanunla beraber, çok ileri düzeyde acentelerimiz var. Sigortacının gerçekten sigortacı olup işini bulup çözüm getirebilmesi lazım, sigortacılık nezih ve zor bir meslek. Dijital alan ise gelecekte etkin olacak. Ama bizim sektörümüz hizmet sektörü. Kullanım ne alındığına bağlı olarak değişir. Müşteri bilemeyebilir ama acentenin işi bu ve bu hizmeti veriyor. Dijital tarafta buna ihtiyaç hissetmeyen müşteri oradan alabilir. Ama lastiği patlasa bile ne yapacağını bilmeyen müşteri acentesini arayabiliyor. Kararı müşteri verecek. Dijitalde zaman ve maliyet tasarrufu önemli. Bunu yapmayanlar geri kalacak. Blockchain finans sistemi için çok önemli. Sistemleriniz blockchaine uygun değilse üretim bile yapamazsınız."