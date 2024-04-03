Siirt'te AK Parti'nin 2 ilçede 'Memnu hak' başvurusu reddedildi

SİİRT’te AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti’nin kazandığı Kurtalan ilçesi ve Baykan’ın Veysel Karani beldesinde seçilen başkanların ‘memnu hak’ elde edip etmediğine dair yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulu’nca reddedildi. Siirt’te de Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu adliye binasına girmek isteyen DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş’a, polis amirince izin verilmedi.

Siirt’te AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti’nin kazandığı Kurtalan ilçesi ve Baykan’ın Velsey Karani beldesinde belediye başkanlarının sabıka ve arşiv kaydının araştırılarak, memnu haklarının iadesinin yapılıp yapılmadığı, memnu iadesi var ise bu kararın kesinleşip, kesinleşmediğinin belirlenmesi talebiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. İtiraz talebi, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.