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        Siirt'te AK Parti'nin 2 ilçede 'Memnu hak' başvurusu reddedildi

        SİİRT'te AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Kurtalan ilçesi ve Baykan'ın Veysel Karani beldesinde seçilen başkanların 'memnu hak' elde edip etmediğine dair yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:40
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        Siirt'te AK Parti'nin 2 ilçede 'Memnu hak' başvurusu reddedildi
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        SİİRT’te AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti’nin kazandığı Kurtalan ilçesi ve Baykan’ın Veysel Karani beldesinde seçilen başkanların ‘memnu hak’ elde edip etmediğine dair yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulu’nca reddedildi. Siirt’te de Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu adliye binasına girmek isteyen DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş’a, polis amirince izin verilmedi.

        Siirt’te AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti’nin kazandığı Kurtalan ilçesi ve Baykan’ın Velsey Karani beldesinde belediye başkanlarının sabıka ve arşiv kaydının araştırılarak, memnu haklarının iadesinin yapılıp yapılmadığı, memnu iadesi var ise bu kararın kesinleşip, kesinleşmediğinin belirlenmesi talebiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. İtiraz talebi, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

        DEM Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve beraberindeki partililer, verilmesi beklenen mazbatalar hakkında bilgi almak için İlçe Seçim Kurulu’nun olduğu adliye binasına girmek istedi. Polis amiri, sürecin devam ettiği gerekçesiyle Sarıtaş ve beraberindekileri adliye binasına almadı. Bu sırada Sarıtaş ve polis amiri arasında tartışma çıktı. Sarıtaş’ın ‘Önümü aç, önümden çekil, muhatabım değilsin. Bunlar bu devletin polisleri’ demesi üzerine polis amiri, ‘açmıyorum, bana parmak sallama.” dedi.

        Sarıtaş ve beraberindekiler, bir süre sonra alandan ayrıldı.

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