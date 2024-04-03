Pervari'deki silahlı kavgada yaralanan DEVA Partisi başkan adayının kardeşi öldü (2)

Siirt’in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen’in kardeşi Abdurrahman Bilen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Gürzova köyünde toprağa verildi. Cenazeye Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve çok sayıda kişi katıldı.

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