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        Pervari'deki silahlı kavgada yaralanan DEVA Partisi başkan adayının kardeşi öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİSiirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Gürzova köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:05
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        Pervari'deki silahlı kavgada yaralanan DEVA Partisi başkan adayının kardeşi öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Siirt’in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen’in kardeşi Abdurrahman Bilen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Gürzova köyünde toprağa verildi. Cenazeye Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve çok sayıda kişi katıldı.

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