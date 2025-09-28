Habertürk
        Siirt'te okul önlerinde denetim yapıldı

        Siirt'te okul önlerinde denetim yapıldı

        Siirt'te okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 28.09.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:51
        Siirt'te okul önlerinde denetim yapıldı
        Siirt'te okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk ve Gençlerimizin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, güvenli çevre, huzurlu eğitim için denetimlerin devam ettiğini belirtti.

        Çocukların huzur ve güven içinde eğitim görmelerinin her şeyden önemli olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru için 22-26 Eylül'de yapılan denetimlerde 474 okul ve çevresi, 48 yurt ve çevresi, 90 işyeri, 8 internet kafe, 86 metruk bina, 729 araç ve 1968 kişi kontrol edildi. Ayrıca zabıta ekipleri de dükkan ve işletmeleri denetlenmiş 13 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 işyerinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurulduğu tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Öğrencilerin güvenliği açısından önem arz eden okul çevrelerinde sahipsiz hayvanların oluşturabileceği risklere karşı da tedbirler alınmış, başıboş köpeklerin toplanması amacıyla ekipler görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın benzer olumsuzluklarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

