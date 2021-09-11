Sıla hasreti sona eriyor!

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerde sevenleriyle bir araya gelmek için gün sayan Sıla, en güzel şarkılarını yine on binlerle birlikte seslendirecek. Sanatçı,1 Ekim Cuma günü İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ile başlayan konser serisine; 5 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Çarşamba Antep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi, 13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 15 Ekim Cuma Zorlu PSM, 22 Ekim Cuma Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava'da devam edecek.

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