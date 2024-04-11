Sıla Türkoğlu: Eller öpüldü, bayram harçlıkları alındı
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları, Cannes'daki MIPTV Fuarı'na katıldı. Fenomen dizinin oyuncularından Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ile bayramlaşıp bayram harçlığı aldığı anları; "Eller öpüldü, bayram harçlıkları alındı" notuyla yayımladı
SHOW TV'nin izlenme rekoruna sahip Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları, 120'den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı Cannes'daki 61. MIPTV Fuarı kapsamında yapılan kutlamaya katıldı.
Dizinin oyuncuları, eğlenceleri anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
BAYRAM HARÇLIĞI ALDI
Paylaşılan bir videoda; Evrim Alasya'nın Sıla Türkoğlu'na bayram harçlığı verdiği görüldü. Ardından Ceren Yalazoğlu Karakoç; "Görüyorum ve artırıyorum. Ben sana direkt kredi kartımı veriyorum" diyerek espri yaptı.
"HERKESE İYİ BAYRAMLAR"
Sıla Türkoğlu, o anları "Eller öpüldü, bayram harçlıkları alındı. Herkese iyi bayramlar" notuyla yayımladı.