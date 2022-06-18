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Silahla vuruldu, acil servise böyle gitti!

Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Kocaeli Kartepe'de yaşanan saldırıda otomobilinin içinde silahla vurulan 56 yaşındaki B.N.Ş., aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek yardım istedi. Hastanede tedavi altına alınan B. N. Ş.'nin kalçasından vurulduğu öğrenildi

Silahla vuruldu, acil servise böyle gitti!
Silahla vuruldu, acil servise böyle gitti!
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İHA

Kocaeli'de bir kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için buluştuğu şahıs tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.N.Ş. (56) ve M.K., alacak verecek meselesi sebebiyle buluşarak, otomobil içinde konuşmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışmada otomobilin arka koltuğunda oturan M.K., yanında bulunan silahla B.N.Ş.'yi vurdu. M.K. olay yerinden kaçarken, B.N.Ş. ise aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi.

Kalçasından yaralandığı öğrenilen B.N.Ş, tedavi altına alındı. M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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