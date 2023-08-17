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        Haberler Gündem Eğitim Silisyum Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Silisyum Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Silisyum nedir, nerelerde kullanılır?

        Silisyum kelimesinin kökeni çakmaktaşı anlamına gelen "silex" ya da "slicis" kelimesinden türemektedir. Metal olduğuna inanıldığından dolayı sonuna ium eki almıştır. Silikonun isim babası ise İskoç kimyager Thomas Thomson'dır. Silisyum nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Silisyum Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 00:45
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        Silisyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Potas nedir, nerelerde kullanılır?

        Yer kabuğunun yaklaşık %25’i silisyumdan oluşmaktadır. “Si” sembolüyle gösterilen elementin atom numarası 14’tür. Bilgisayarlar silisyum teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. Çoğumuzun bildiği “Silikon Vadisi” ismini, silisyumun (silicon) bilgisayar teknolojilerindeki yaygın kullanımından almıştır. Silisyum nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Silisyum madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve silisyum madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

        Silisyum Nedir?

        Yeryüzünde en fazla bulunan elementlerden biridir. Silisyum, metalik olmayan; oksijenden sonra yer kabuğunda en fazla bulunan elementtir. Kumun en yaygın bileşeni olan silisyum, pek çok alanda kullanılmaktadır. Silikon ne metal ne ametaldir; metaloid olarak söz edebiliriz. Metaloidler genellikle hem metal olanların hem de metal olmayanların özelliklerine sahiptirler. Bir nevi gri alanda yer alırlar diyebiliriz. Silikon yarı iletkendir, yani elektriği iletmez. Ancak tipik metal özelliklerinden farklı olarak yüksek ısılarda elektriği iletme konusunda daha iyi hale gelirler. Bu durum metaller için tam tersidir. Metallerde ısı arttıkça iletkenlik düşer. Silisyum, elektroniğin bel kemiğini oluşturmaktadır.

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        Silisyum Nerelerde Kullanılır?

        Silisyumun kullanım alanları ve nerelerde kullanıldığı çokça merak edilmektedir. Vazelin kıvamında ve yarı katı halde bulunan silikon, günümüzde oldukça yüksek bir değere sahiptir. Silikonların yanma özellikleri bulunmadığından dolayı makine yağları olarak kullanılmaktadır. Silisyum çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yarı iletken yapıları sebebiyle elektrik devrelerinde tercih edilmektedir. Güneş pillerinde, bilgisayar çiplerinde, transistör yapımında, su yalıtım sistemlerinde, seramik ve tuğlalarda, çelik endüstrisinde silisyum yaygın olarak kullanılır.

        Silisyum Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Silisyumun işlenmemiş formu silis kumu, dünyanın pek çok yerinde bulunan önemli madenlerden biridir. Silis kumu ülkemizde ağırlıklı olarak Trakya ve Şile bölgelerinde bulunmaktadır. Silis kumlarının kullanım alanları çok çeşitlidir. Nemli ya da kuru olarak sanayide kullanılabilir. Silisyumun önemli bileşiklerinden kuvars kumunun ülkemizdeki rezervi 750 milyon ton civarındadır.

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        Silisyum Madeni Kullanım Alanları

        İnsanoğlu için en faydalı elementlerde başı silisyum çekmektedir. Günümüzdeki bilgisayar teknolojisini şekillendirdiğinden önemi büyüktür. İşte, silisyumun kullanım alanları:

        • Bilgisayar ve mikroelektronik endüstrilerde
        • İnşaat sektörü
        • Seramik yapımında
        • Tıbbi kullanımlar
        • Endüstriyel kullanımlar
        • Su yalıtım malzemesi
        • Tuğla üretiminde
        • Kozmetik ve saç ürünleri
        • Silis kumuyla kil ve taş yapımında
        • Otomotiv endüstrisi

        Silisyum Nerede Kullanılır?

        Silisyumun kullanım alanları geniş bir listeye yayılmaktadır. Öyle ki mutfak eşyalarından boyalara, güneş pillerinden tuğla ve beton yapımına kadar çoğu alanda kullanılmaktadır. Dünya genelinde içeriğinde silikon olan yüzlerce mineral vardır. Silisyum temel olarak kuvarstan elde edilir. Silisyumun öne çıkan bileşiklerinden biri de karborundumdur. Elmas sertliğine sahip olan bu bileşik genellikle mozaik parlatma ve silme işlemlerinde kullanılır. Karborundum bileşiği karbon ve oksijenden oluşmaktadır. Silisyum hidrojenle tepkimeye girerse silanlar oluşur. Doğada gaz formunda yer almaktadır. Yarı iletken özelliği sebebiyle elektrik devrelerinde de silisyumdan faydalanılır.

        Silisyum Madeni Ne İşe Yarar?

        Silisyum ya da diğer adıyla silikon kullanım alanı geniş olan elementlerden biridir. Elektronik mikroçiplerin yapımında yarı iletken olarak görev alırlar. Ayrıca bitkilerin ve insan iskeletinin yapısında da silisyum bulunmaktadır. Çeliğin bileşenine de katılan silisyum, beton ve tuğla yapımında da kullanılmaktadır. Saç kremleri, deterjan, kremler, yalıtkan malzemeler, makine yağları, zımpara, lazerler, transistörler, güneş pilleri, bellekler, bilgisayar yongaları silisyumun kullanıldığı alanlardır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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