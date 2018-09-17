Silivri TEM Otoyolu'nda Çerkezköy istikametine seyreden N.Y. idaresindeki otomobil; Kınalı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakalı otomobille çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücü N.Y. ile yanındaki H.Y, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Kazada, diğer aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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