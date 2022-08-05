Şimdi de minibüsün üstünde! Tık uğruna canını tehlikeye attı

Sosyal medyada tık alma uğruna Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. gözaltına alındı.
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DHA'nın haberine göre, daha önce metrobüs ve İETT otobüsü üzerinde yolculuk, Galata köprüsünden vapura atlama videoları çekerek sosyal medyada paylaşan Y.E.Ö. son olarak Arnavutköy'de ortaya çıktı.
ÇEVREDEKİLERİN CANINI DA TEHLİKEYE ATTI
Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti. Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca Y.E.Ö. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.
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