Sindirimi kolaylaştırıyor, vücudu iltihaplardan arındırıyor... Kırmızı pancarın saymakla bitmeyecek faydaları ve zararları
Modern hayatın koşturması içinde sofralarımızın ne kadar tek tipleştiğinin farkında mısınız? Topraklarımız birbirinden renkli sebzelerin yetişmesi için son derece elverişli ancak bizim onları sofraya koymaya karar vermemiz biraz uzun sürüyor... Faydalarını bilmediğimiz için tüketmeyi akıl etmediğiniz sebzelerden biri de kırmızı pancar! Lifli yapısıyla sindirime yardımcı olmasıyla isim yapan kırmızı pancarın vücudumuzda değiştireceği şeylere inanamayacaksınız.
Mevsimler değiştikçe çarşı pazarda vitrinler değişiyor ancak gelenler hiçbir zaman gideni aratmıyor! Eğer çevrenizde profesyonel anlamda sporla uğraşan insanlar ya da bir antrenör rehberliğinde beslenen kişiler varsa onların beslenme listelerinde muhakkak yer verilen bir sebze var: Kırmızı pancar. Kış mevsiminin demirbaşlarından kırmızı pancarı sık sık tüketmememizin tek nedeni hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız olabilir...
Her şeyden önce tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız gereken bir şey var: Sağlıklı bir yaşamın püf noktası ölçülü tüketmekten geçiyor! Yani herhangi bir şeyi sırf faydalı diye çok fazla tüketirsek bize zararı da dokunabilir. Konu ne olursa olsun bunu kendimize hatırlatmakta fayda var.
KIRMIZI PANCAR TAM BİR VİTAMİN DEPOSU
Kırmızı pancarı isterseniz suyunu sıkıp için, isterseniz salatalarınıza ekleyin, isterseniz turşusunuz kurun ama sofralarınızda yer aaçmayı deneyin. Kırmızı pancar tam bir vitamin cennetidir desek abartmış sayılmayız. Kırmızı pancar tükettiğimizde C vitamini, folat (B9 vitamini), fosfat, manganez, potasyum, kalsiyum, selenyum, demir gibi birçok vitamin ve minerale vücudumuza girmiş olur!
KALORİSİ ÇOK DÜŞÜK!
Vitaminler açısından bu kadar zengin olmasıyla bitti mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz... Kırmızı pancarın yüzde 87'si sudan oluşur! Üstelik yeşil kısımları da tüketilebilir. Öğününüze 100 gram kırmızı pancar ekleyeceksiniz diyelim, sadece 43 kalori alacaksınız. Üstelik 2.8 life de kavuşmuş olacaksınız! Günlük lif ihtiyacınıın yüzde 8'ini size kırmızı pancarın verebileceğini biliyor muydunuz?
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI
Kırmızı pancar bir C vitamini deposu olduğu için özellikle soğuk kış günlerinde vücudunuzun koruyucusu bağışıklık hücrelerinizi güçlendirmenize yardım edecektir. Ayrıca, C vitamini sadece bağışıklığınız için mi gerekli? Tabii ki hayır. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de C vitamini gerekir.
ANTİOKSİDAN AÇISINDAN DA ZENGİN
Kırmızı pancarın kalp sağlığı için faydalı olduğunu tahmin etmişsinizdir. Güçlü bir antioksidan olarak kabul edebileceğimiz kırmızı pancar kandaki homosistein oranının düşmesini sağlar. Böylelikle de kalp hastalıklarının oluşmasını engellemiş olur.
Ayrıca kan akışının özellikle beyin sağlığı ve nörolojik rahatsızlıklarda ne kadar önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Kırmızı pancar kan akışının kolaylaşmasına yardım eder. Bu da beyin sağlığının korunması demektir...
Bu kadar kan akışından ve kalpten bahsettikten sonra tansiyondan bahsetmemek olur mu... Kan basıncının yüksek olması olarak tanımlanan tansiyon, kırmızı pancarla dengelenebilir. Yüksek tansiyon vücutta kronik kalp yetmezliği, felç ya da çeşitli böbrek sorunlarına neden olur bu yüzden tansiyonun dengede olması çok önemlidir.
Ancak tam olarak burada ölçüyü bir daha hatırlayalım. Eğer fazla tüketilirse kırmızı pancar tansiyonun düşmesine de neden olabilir. Özellikle diyabeti olanlar daha dikkatli ve bir uzmana danıraşarak tüketmeli
VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMALARLA SAVAŞIR
Kırmızı pancarın suyu da çok sık tüketilir ve bu kırmızı pancar suyu, betalainler adında anti-inflamatuar bileşikler açısından da zengindir. Peki bu ne demek? Şu demek: Kırmızı pancar vücuttaki iltihaplanmaların iyileşmesinde fayda gösterir.
KANSIZLIKLA MÜCADELE EDER
Krımızı pancar içerdiği yüksek demir sayesinde özellikle kansızlık sorunu yaşayanların imdadına koşar. Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerde etkilidir. Ayrıca karaciğeri de korur ve toksinleri vücuttan atmada oldukça başarılıdır.
SPORCULARIN VAZGEÇİLMEZİ
Lifli yapısı, protein ve su zengini kırmızı pancar sporcu beslenmesinde de tercih edilir. Çünkü enerji verir ve sportif performanı arttırır. Sindirmi düzenler ve özellikle kilo kaybetmek istendiğinde olumlu sonuç alınmasını kolaylaştırır.
KIRMIZI PANCARIN ZARARI YOK MU?
Elbette her şeyde olduğu gibi ölçüsüz ve dengesiz tüketilmesi durumunda kırmızı pancarın da zararlarından bahsedilebilir. Örneğin, pancar bir doğan şeker kaynağıdır. Eğer çok sık kırmızı pancar tüketiyorsanız şekeriniz yükselebilir.
Ayrıca sindirime yardımcı bir yapıda olması aşırı tüketimde idrar yolu ve bağırsaklarda sorunlarla karşılaşılmasına nedne olabilir...