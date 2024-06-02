Sindirimi kolaylaştırıyor, vücudu iltihaplardan arındırıyor... Kırmızı pancarın saymakla bitmeyecek faydaları ve zararları

Her şeyden önce tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız gereken bir şey var: Sağlıklı bir yaşamın püf noktası ölçülü tüketmekten geçiyor! Yani herhangi bir şeyi sırf faydalı diye çok fazla tüketirsek bize zararı da dokunabilir. Konu ne olursa olsun bunu kendimize hatırlatmakta fayda var.