Sindirimi kolaylaştırıyor, vücudu iltihaplardan arındırıyor... Kırmızı pancarın saymakla bitmeyecek faydaları ve zararları

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI

Kırmızı pancar bir C vitamini deposu olduğu için özellikle soğuk kış günlerinde vücudunuzun koruyucusu bağışıklık hücrelerinizi güçlendirmenize yardım edecektir. Ayrıca, C vitamini sadece bağışıklığınız için mi gerekli? Tabii ki hayır. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de C vitamini gerekir.