Bakan Özhaseki: Şu anda 4 bin 333 köyde çelik evler yaptırıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “4 bin 300’den fazla köyümüzde hasar var, yıkım var. Çok şükür bir an bile boş durmadık. 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor. Köyler için karar aldık. Çelik kasa evler yaptırıyoruz. Şu anda tam 4 bin 333 tane köyde çelik evler yaptırıyoruz. 100 metrekarelik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Sinop’a geldi. İlk olarak Sinop Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki, burada şeref defterini imzaladı. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Bakan Özhaseki’ye Sinop’a özgü kotra hediye etti. Daha sonra Sinop Polisevinde muhtarlar, STK ve oda temsilcileriyle iftar programına katılan Bakan Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye bir deprem ülkesi bunu bilelim. Hiç kimse lütfen Sinop’taki kardeşlerim siz de dahil içinizden 'bizim burada bir şey olmaz, burası 3’üncü derece, burası 4’üncü derece' falan diye geçirmesin. Son 100 yıl içinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yıkıcı deprem sayısı 231. Sadece ana karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60’ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Zarar milyarlarca dolar. Deprem ülkesiyiz. Bunu bilelim arkadaşlar, kabul edelim. Şu anda hareketli kırılmamış ne zaman, nerede, hangi saatte, hangi şiddette kırılacağı belli olmayan 500’ün üzerinde fay hattı var bu memlekette. O yüzden ne yaparsak bu gerçekliği bilerek hareket etmek ve yapmak zorundayız. Evlerimizi, iş yerlerimizi, bahçedeki köpek kulübesini dahi öyle yapmak zorundayız. Bizim müthiş bir şekilde tedbir almamız lazım. 6 Şubat. Bundan 1 sene kadar önce, bir gece yarısı hepimiz müthiş bir üzüntüyle uyandık. 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin konut ağır hasarlı, orta hasarlı ve 170 bin kadar da iş yerimiz yıkıldı veya yıkılmayı bekliyor. 850 bin bağımsız birim. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 300’den fazla köyde yıkım olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Çok şükür bir an bile boş durmadık. 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor. Köyler için karar aldık. Çelik kasa evler yaptırıyoruz. Şu anda tam 4 bin 333 tane köyde çelik evler yaptırıyoruz. 100 metrekarelik. İçinde taş yünü koyduğumuz için de alçıpan olan çelik evler yaptırıyoruz. Şehirlerin merkezlerini yapmaya karar verdik. Çünkü Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay kadim şehirler ve merkezleri yok olmuş neredeyse. Tamamıyla şehirlerin merkezlerini bakanlık olarak yeniden projelendirdik. O tarihi evlere has, o özgün kimliğine yeniden çıkarmaya çalışıyoruz oraları. Yola açılan ana caddeleri yapıyoruz. Rezerve alanlarında da yüzbinlerce konutun inşasına başladık. Şu ana kadar 76 bini bitirdik, o bölgelere teslim ettik. Teslim etmeye de devam edeceğiz. Her ay 10 bin, 15 bin ev vereceğiz” diye konuştu.