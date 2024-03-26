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        Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:06
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        Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

        Kentte saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

        Fırtına uyarısı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı.

        Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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