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        Durağan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Durağan ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:03
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        Durağan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Sinop'un Durağan ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Orman Haftası dolasıyla Aşağıkaracaören köyünde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Celal Güngör, Orman İşletme Müdürü Umut Yılmaz, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, protokol üyeleriyle öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaymakam Güngör, burada yaptığı konuşmada, ormanın önemine işaret ederek, "Orman Haftası dolasıyla bizler de öğrencilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bir ağacın doğamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle bu diktiğimiz fidanlar da öğrencilerimizle büyüyüp yeşerecek ve bu ülkenin geleceği olacaklar." diye konuştu.

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