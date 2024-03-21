CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sende kimsenin hakkını bırakmayacağız (2)

‘TÜİK,TAYYİP'İ ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta partisi tarafından mitinge katıldı. Özel’e CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, Samsun Milletvekili Murat Çan, Ankara Milletvekili Murat Emir, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz eşlik etti. İskele Meydanında balıkçı tekneleri ile karşılanan Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada TÜİK’in verilerini eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde, 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Yani sizinle hiç uğraşmasa, hiç ilişmese, düzeninizi bozmasa, bugün 17 bin lira asgari ücret, 26 bin lira maaş alıyor olacaktınız. Ama 'TÜİK'e göre yapacağım' dedi. 'Enflasyona ezdirmeyeceğim' dedi. 'Enflasyon kadar zam vereceğim' dedi. TÜİK ne demek? TÜİK, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip beyi üzmediler ama sizi üzdüler. Gerçek enflasyon yüzde 120, TÜİK'e göre yüzde 68. En nihayetinde 7 bin 500 lirayı, 10 bin lira yapan yüzde 33'lük zamla sizi enflasyona ezdiren bir anlayış. 1,5 ay önce buna isyan ederek ilk toplantılarda emekliler sesimize ses olursanız, yanımıza gelirseniz, birlikte mücadele edersek diyerek çağrıda bulunmuştum. Tayyip Bey de demişti ki, 'Türkiye yüzde 4.5 büyüyor, herkesin keyfi yerinde. Özgür efendi de çıkmış emeklileri kışkırtmaya çalışıyor' demişti. Bugün burada emeklilerimizle hep birlikteyiz. Emekliler bir elini kaldırsın Tayyip Bey bir görsün. Şimdi hep beraber hakkımızı almaya geldik. Ben her yerde söylüyorum hesap basit. Türkiye’de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın satın alıyordu, bugün gittiğimizde 10 bin lirayla 2,5 çeyrek altın alıyoruz. Yani Tayyip Bey geldikten bugüne 5.5 çeyrek altın cepten gitmiş. Emekliler kaybettiklerini arayacaklar mı? Nerede arayacağız, söyleyeyim size. Bunu bir seçim sandığında kaybettiniz, onu bulacağınız yer yine bir seçim sandığıdır. 31 Mart'ta sandıkta kaybettiklerimizin hesabını soracağız.”