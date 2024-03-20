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        Sinop'ta 2020'de çıkan yangında zarar gören 322,7 hektarlık alan yeniden ağaçlandırılıyor

        Sinop'ta 2020 yılında Saraydüzü ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 322,7 hektarlık alan yeniden ağaçlandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:45
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        Sinop'ta 2020'de çıkan yangında zarar gören 322,7 hektarlık alan yeniden ağaçlandırılıyor
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        Sinop'ta 2020 yılında Saraydüzü ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 322,7 hektarlık alan yeniden ağaçlandırılıyor.

        Sinop Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla yanan bölgede şu ana kadar 5 bin 300 kilogram kozalak tohumu toprakla buluşturuldu.

        Tohum ekimi yapılmasına rağmen başarının sağlanamadığı alanlarda ise ekiplerce makine ile teras yapılarak fidan dikimleri gerçekleştiriliyor.

        Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Bölge Müdürlüklerinin görev sahası içinde son 10 yılda 238 orman yangınının meydana geldiğini vurgulayan Kanbur, bu yangınlardan bir tanesinin de 2020 yılında Saraydüzü ilçesi Karatepe mevkisinde yaşandığını aktardı.

        - Orman yangınlarının yüzde 95'i insan eliyle ve ihmal sonucu

        Bu yangın sonucu 322,7 hektar alanın zarar gördüğüne işaret eden Kanbur, şöyle konuştu:

        “Orman Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde son on yılda 238 orman yangını meydana gelmiş olup, toplam 632,7 hektar alan zarar görmüştür. Yine 2023 yılında 22 orman yangını sonucunda 12,33 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. 2024 yılı içerisinde ise şu ana kadar 7 orman yangını olmuş, 2,95 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Orman yangınlarımızın yüzde 95'i insan eliyle ve ihmal sonucu ortaya çıkmıştır. Yanan orman alanları anayasal güvece altında olup, orman yangını sonucunda yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılarak hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamamaktadır."

        Saraydüzü Günışık Orman İşletme Şefi Yusuf Uğur Sözen ise Karatepe mevkisindeki yangında zarar gören ormanlık alanda yapılan çalışmaları anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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