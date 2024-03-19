Sinop'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.Ş. idaresindeki 57 ABN 201 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 57 AAF 313 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan E.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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