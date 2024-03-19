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        Sinop'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:59
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        Sinop'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ö.Ş. idaresindeki 57 ABN 201 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 57 AAF 313 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan E.G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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