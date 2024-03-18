Sinop'ta polislerle öğrenciler Çanakkale türküsünü seslendirdi
Sinop'ta polisler ile öğrenciler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.
Sinop'ta polisler ile öğrenciler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu şehirde polisimle güvendeyim" projesi kapsamında bağlama kursu alan Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne özel klip hazırladı.
Klipte öğrencilerle polisler birlikte Çanakkale türküsünü seslendirerek, şehitleri andı.
Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamadığına işaret ederek, bu özel günde ortaya konulan anlamlı çalışmadan ötürü emeği geçenleri tebrik etti.
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