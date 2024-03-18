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        Sinop'ta polislerle öğrenciler Çanakkale türküsünü seslendirdi

        Sinop'ta polisler ile öğrenciler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:57
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        Sinop'ta polislerle öğrenciler Çanakkale türküsünü seslendirdi
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        Sinop'ta polisler ile öğrenciler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu şehirde polisimle güvendeyim" projesi kapsamında bağlama kursu alan Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

        Klipte öğrencilerle polisler birlikte Çanakkale türküsünü seslendirerek, şehitleri andı.

        Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamadığına işaret ederek, bu özel günde ortaya konulan anlamlı çalışmadan ötürü emeği geçenleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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