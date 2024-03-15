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        Badmintonda il birincisi olan kızlardan Kaymakam Boztaş'a ziyaret

        Sinop'ta, okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler badminton turnuvasında il birincisi olan kız badminton takımı sporcuları, Saraydüzü Kaymakamı Davut Boztaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:54
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        Badmintonda il birincisi olan kızlardan Kaymakam Boztaş'a ziyaret
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        Sinop'ta, okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler badminton turnuvasında il birincisi olan kız badminton takımı sporcuları, Saraydüzü Kaymakamı Davut Boztaş’ı ziyaret etti.

        Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Boztaş, elde edilen başarıdan dolayı ilçe olarak kızlarla gurur duyduklarını söyledi.

        Kızları başarılarından dolayı tebrik eden Boztaş, "Hem bizleri ziyaretleri hem başarılarından ötürü kızlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarıları artarak devam edecek." dedi.

        Boztaş, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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