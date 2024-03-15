Badmintonda il birincisi olan kızlardan Kaymakam Boztaş'a ziyaret

Sinop'ta, okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler badminton turnuvasında il birincisi olan kız badminton takımı sporcuları, Saraydüzü Kaymakamı Davut Boztaş’ı ziyaret etti.

Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Boztaş, elde edilen başarıdan dolayı ilçe olarak kızlarla gurur duyduklarını söyledi.

Kızları başarılarından dolayı tebrik eden Boztaş, "Hem bizleri ziyaretleri hem başarılarından ötürü kızlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarıları artarak devam edecek." dedi.

Boztaş, sporculara çeşitli hediyeler verdi.