Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık mozaikler Sinop turizmine kazandırılmayı bekliyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin, uygun koşullarda sergilenerek turizme katkı sunması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:25 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık mozaikler Sinop turizmine kazandırılmayı bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin, uygun koşullarda sergilenerek turizme katkı sunması hedefleniyor.

        Dönemin zengin Doğu Romalıları için yapıldığı tahmin edilen Balatlar Yapı Topluluğu'nda 2010'da başlatılan kazıda gün yüzüne çıkarılan döşeme mozaikler, restorasyon, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından kazı alanında oluşturulan korunaklı yapıda muhafaza edilmeye başlandı.

        Zarar görmelerinin önlenmesi için korunaklı yapı içerisinde üstleri örtüyle kaplanan 1600 yıllık mozaikler, sergilenecekleri günü bekliyor.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine, kazıda ortaya çıkardıkları farklı dönemlere ait mozaiklerin çok ilginç eserler olduğunu söyledi.

        Özellikle erken Bizans dönemine ait Hristiyan mozaiklerinin çok enteresan olduğunu vurgulayan Köroğlu, bu mozaiklerin kullanıldıkları dönemde mezarların üzerini örtmek için yapıldığını anladıklarını dile getirdi.

        - "Mozaikleri zarar görmeyecek hale getirdik"

        Köroğlu, kazı ekibi olarak mozaikleri sergilenmeye hazır hale getirdiklerini, bundan sonraki sürecin Bakanlık tarafından yürütüleceğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Balatlar'daki kazıların artık son yılları yaklaşmakta. Birkaç yılımız var. Bundan sonraki birkaç yılda kazıyla hazırlanan projelerin uygulamaya geçmesi lazım. Bakanlığımızın desteğiyle alandaki diğer onarımlar ve restorasyon da yapılarak bir karşılama merkezi yapılıp turizme açılmalı. Cezaevi, bu yaz turizme açılacak. Buradan çıkan insanlar Balatlar'a gelecek. Şu an gelen ziyaretçileri herhangi bir ücret almadan mesleki sorumluluğumuz ile gezdiriyoruz ama gerçek anlamda bir gezi yeri, ören yerine dönüşmesi için Bakanlığın onay vermesi, aktif kazıların da belli bir noktada bitmiş olması gerekiyor. Biz bu seviyeye geldik."

        Kazıda gün yüzüne çıkardıkları mozaikleri restore ederek zarar görmeyecek hale getirdiklerine dikkati çeken Köroğlu, "Restorasyon işleri bitti. Onların üzerine geçici örtü yaptık. Mozaikleri zarar görmeyecek hale getirdik ama profesyonel bir mekan yapılması lazım." diye konuştu.

        Mozaiklerin üzerine Zeugma, Antakya müzelerindeki gibi cam zemin yapılması gerektiğini kaydeden Köroğlu, alanda yapılması planlanan karşılama merkezi projesiyle ilgili sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinli...
        Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinli...
        Sinop'ta leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştirildi
        Sinop'ta leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştirildi
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar çadırında b...
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar çadırında b...
        Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı
        Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sah...
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sah...
        Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı