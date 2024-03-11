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        Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı

        Sinop'ta İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma ekibi tarafından sahil temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:48
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        Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı
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        Sinop'ta İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma ekibi tarafından sahil temizliği gerçekleştirildi.

        Kentte yeni kurulan İHH Arama Kurtarma ekibi sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği yaptı.

        Yaklaşık iki kilometrelik alanda gerçekleştirilen etkinlikte toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak kent çöplüğüne götürüldü.

        Sinop İHH Arama Kurtarma ekibi lideri Kadir Arslan, denizde, karada, her yerde insan sağlığı ve güvenliğini hedeflediklerini söyledi.

        Yeni kurulmuş bir ekip olarak sosyal etkinlikler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Bunun için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün çevremize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirdik. İnşallah herkes bu duyarlılığa sahip olur ve daha temiz bir çevrede yaşarız. Çünkü her canlı için önceliğimiz sağlık. Çevre kirliliğine karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Arslan, vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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