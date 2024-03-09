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        Boyabat'ta Türk sanat müziği konseri verildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulan Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:55
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        Boyabat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulan Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

        Kaymakamlık öncülüğünde Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde kurulan koro, ilk konserini 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

        Otuz kişilik ekipten oluşan koro, 15 eser seslendirerek izleyicilerin beğenisini kazandı.

        Konseri izleyen AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, tebrik ederek koro üyelerine çiçek verdi.

        Maviş ile Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da koro ile "Yıldızların Altında" isimli şarkıyı birlikte söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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