Boyabat'ta Türk sanat müziği konseri verildi

Maviş ile Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da koro ile "Yıldızların Altında" isimli şarkıyı birlikte söyledi.

Kaymakamlık öncülüğünde Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde kurulan koro, ilk konserini 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

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