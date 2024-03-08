Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yaşlı adamın çalınan ineği jandarma ekiplerince Kastamonu'na bulundu

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 78 yaşındaki Satılmış Aydemir'in ahırından çalınan inek, jandarma ekiplerince Kastamonu'da bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta yaşlı adamın çalınan ineği jandarma ekiplerince Kastamonu'na bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 78 yaşındaki Satılmış Aydemir'in ahırından çalınan inek, jandarma ekiplerince Kastamonu'da bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Uluköy köyünde yaşayan Aydemir, ahırında bulunan ineğinin çalınması üzerine jandarma ekiplerine başvurdu.

        Aydemir'in şikayeti üzerine jandarma ekiplerince çalınan hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Plaka Tanıma Sistemi ve bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

        Boyabat ilçesinde başkasına satıldığı anlaşılan inek ise Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Sinop Valisi Özarslan, Durağan ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Sinop Valisi Özarslan, Durağan ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Sinop'ta "Her Şeyin Sebebi Kadın" adlı sempozyum düzenlendi
        Sinop'ta "Her Şeyin Sebebi Kadın" adlı sempozyum düzenlendi
        Sinop Valisi Özarslan'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı
        Sinop Valisi Özarslan'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı
        Ayancık'ta balık satış yerlerinde denetim yapıldı
        Ayancık'ta balık satış yerlerinde denetim yapıldı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Durağan'da üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi
        Durağan'da üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi