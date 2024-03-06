Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Ekiplerce, belirlenen adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Gerze ilçesinde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.