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        Sinop'ta kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

        Sinop'ta jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:54
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        Sinop'ta kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
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        Sinop'ta jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde yapılan yol kontrol sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, araçta 10 kilogram kaçak tütün ile 30 bin kaçak makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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