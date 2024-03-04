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        Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı iki araçtaki 1'i polis, 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilin iki araca çarpması sonucu 1'i polis, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:04
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        Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı iki araçtaki 1'i polis, 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilin iki araca çarpması sonucu 1'i polis, 3 kişi yaralandı

        İlçe merkezinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, E.Ç'nin kullandığı 32 AE 155 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan E.Ç'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Ayancık köyü mevkisinde önce karşı yönden gelen başka bir otomobile, ardından polis aracına çarptı.

        Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.Ç. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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