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        Adalet Bakanı Tunç, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:30
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        Adalet Bakanı Tunç, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Tunç, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Sinop Valiliği’ni ziyaret etti.

        Burada Vali Mustafa Özarslan’dan kent hakkında bilgiler alan Tunç, daha sonra Sinop Adalet Sarayı’na geçti.

        Bir süre Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ile adliyede görevli hakim, savcı ve personellerle görüşen Bakan Tunç, ardından Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş’ı ziyaret ederek sohbet etti.

        Bakan Tunç, ardından beraberindeki Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu ile Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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