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        Durağan'da kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi

        Sinop'un Durağan ilçesinde kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:57
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        Durağan'da kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi
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        Sinop’un Durağan ilçesinde kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi.

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen programda konuşan Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Fahri Altaş, Türkiye olarak organ naklinde dünyada 5.’inci sırada olduklarını söyledi.

        Organ nakli konusunda henüz istedikleri seviyede olmadıklarını vurgulayan Altaş,"Türkiye olarak dünyada organ naklinde 5.’inci sıradayız. Ülkemizde maalesef organ bağışı istenilen seviyede olmadığı için canlıdan canlıya bağış yüzde 92 seviyesinde iken kadavradan bağış yüzde 8 seviyesinde kalıyor.” diye konuştu.

        İlçe müftüsü Ali Mustafa Yıldırım ise katılımcılara organ naklinin dini yönüyle ilgili bilgiler verdi.

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