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        Sinop'ta kamu personeline Türk işaret dili eğitimi verildi

        Sinop'ta, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için kamu personeline yönelik Türk işaret dili eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:31
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        Sinop'ta kamu personeline Türk işaret dili eğitimi verildi
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        Sinop'ta, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için kamu personeline yönelik Türk işaret dili eğitimi verildi.

        Vali Mustafa Özarslan, Halk Eğitim Merkezi’nde Türk işaret dili eğitimi alan personeli ziyaret etti.

        Burada kurs öğretmeni ve diğer ilgililerden eğitim hakkında bilgiler alan Özarslan, kamu kurumlarını vatandaşların kendi evleri gibi gördüklerini söyledi.

        Türkiye’de engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik son yıllarda ciddi mesafeler kaydedildiğini ifade eden Özarslan, şöyle konuştu:

        “Biz her zaman 'vatandaş memnuniyeti' kelimesini kullanıyoruz. Biz resmi kurumları soğuk, duyguları olmayan kurumlar olarak görmüyoruz. Oraları biz kendi evimiz gibi sahipleniyoruz. Dolayısıyla hizmet almak için bu kurumlara gelen her vatandaşımızı bir misafir olarak görmeliyiz. Onları mutlu ederek, güler yüzle uğurlamamız gerekiyor. İşte bu eğitimle bunun gereğini yapıyoruz. Bu eğitime katkı sunan ve eğitim alarak işitme engeli olan vatandaşlarımıza katkı sunacak tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

        Vali Özarslan, konuşmasının ardından bir süre personelin eğitimlerine katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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