Bakan Uraloğlu: Biz hizmet için siyaset yapıyoruz (2) SİNOP'AGEÇTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki programının ardından Sinop'a geçip, yapılması planlanan çevre yolu projesini inceledi. Uraloğlu'na ziyareti sırasında Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve protokol üyeleri eşlik etti.Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Milletvekilimizle, valimizle, Sinop'un yöneticileriyle beraber burada kısa bir inceleme yaptık. Bugün Sinop'tan, Gerze'den, Yakakent'ten, Samsun'a böyle bir yol yapılabilir miydi? Bunu ne kadar hayal edebilirdik? Onu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Biz önce projesini yaptırdık. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ciddi bir maliyete sahip olan bu denizden geçen ve aynı zamanda çevreci projeyi yaptık. Yine yılların sıkıntısı olan Dranaz Tünelini biliyorsunuz, bitirdik" dedi.Bakan Uraloğlu, daha sonra Sinop'un Sakarya Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 20:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL