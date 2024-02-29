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        Dikmen'de Vergi Haftası kutlanıyor

        Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:32
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        Dikmen'de Vergi Haftası kutlanıyor
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek’i ziyaret etti.

        Mal Müdürü Köse ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Civelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köse’ye ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyen Civelek, Vergi Haftalarını kutladı.

        Köse de Kaymakam Civelek'e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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