Dikmen'de Vergi Haftası kutlanıyor

Köse de Kaymakam Civelek'e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Mal Müdürü Köse ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Civelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek’i ziyaret etti.

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