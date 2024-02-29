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        Sinop'ta silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı

        Sinop'un Durağan ilçesinde silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:19
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        Sinop'ta silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı
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        Sinop'un Durağan ilçesinde silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı.

        İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, 57 AAJ 322 plakalı otomobili ile sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı.

        Kapmaca mevkisinde bir grup tarafından aracının önü kesilen Halit B, tabanca ve baltayla saldırıya uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halit B, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Halit B. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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