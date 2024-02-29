Sinop'ta silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı

Kapmaca mevkisinde bir grup tarafından aracının önü kesilen Halit B, tabanca ve baltayla saldırıya uğradı.

İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, 57 AAJ 322 plakalı otomobili ile sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.