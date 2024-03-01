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        Sinop'ta yöresel lezzetlerin tanıtımında üniversitelilere tarhana çorbası ikram edildi

        Sinop'ta, "Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği" kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla üniversite öğrencilerine tarhana çorbası ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:35
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        Sinop'ta yöresel lezzetlerin tanıtımında üniversitelilere tarhana çorbası ikram edildi
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        Sinop’ta, “Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği” kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla üniversite öğrencilerine tarhana çorbası ikram edildi.

        Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sinoplular Gastronomi Derneği iş birliğince Öğrenci Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara tarhana çorbasının tanıtımı yapılarak, çorba ikramında bulunuldu.

        Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

        Yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında yapılan bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Yılmaz, “Tarhana çorbası da bölgemizin önemli yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Biz de böyle güzel bir etkinlikle ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimize tarhana çorbasını tatma imkanı sunduk. Emeği geçenleri kutlarım.” diye konuştu.

        Yılmaz, konuşmasının ardından etkinliğe katkı sunanlara teşekkür belgesi takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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