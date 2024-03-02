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        Bakan Tunç: Yerel yönetim ve hükümet uyumu önemli

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Yerel yönetim ve hükümet uyumu çok önemli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:30
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        Bakan Tunç: Yerel yönetim ve hükümet uyumu önemli
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Yerel yönetim ve hükümet uyumu çok önemli. Tabii bunu dediğimiz zaman birileri bir tarafa çekiyor. 'Muhalefet belediyelerine destek vermeyecek misiniz?' diyorlar. Eşit paylar dağıtılıyor ama o payların doğru projelere aktarılması, ilave projeler üreterek ilin milletvekiliyle, bakanıyla çalışması asıl önemli olandır" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop’ta bir dizi programa katıldı. Sinop Valiliği ve adliyeye ziyarette bulunan Bakan Tunç, ardından Sakarya Caddesi’ndeki esnafla bir araya geldi. Bakan Tunç, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İl Başkanı Uğur Giresun ile birlikte Sinop Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhur İttifakı Sinop Belediye başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu’nun proje tanıtım toplantısına katıldı. Proje tanıtım toplantısının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop’un Karadeniz’in incisi olduğunu belirterek, “Yakup Üçüncüoğlu başkanımız hızlı bir şekilde bu projeleri hayata geçirecek. Biz de ona destek olacağız. Gerçek belediyecilik 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da temellerini attığı ve sonrasında yurt sathında yayılan AK Parti iktidarıyla beraber ekol haline gelen bir belediyecilik. 1 Nisan’dan itibaren bunun yansımasını Sinop’ta da göreceğiz. 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’u Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden devralmıştı. CHP’nin yaşanılamaz hale getirdiği bir İstanbul vardı. Yaşanılamaz hale getirilen bir İstanbul’u devraldı ve 5 yılda yaşanılır hale getirdi. Gerçek belediyecilik oradan doğdu. Türk milleti; '90’lı yılların sıkıntılarından parlamenter sistemin yol açtığı krizlerden, kronikleşmiş problemlerden kurtarsa kurtarsa Recep Tayyip Erdoğan kurtarır' dedi. Milletimiz, AK Parti’nin kurulmasına da vesile oldu” ifadelerini kullandı.

        'ÜLKEMİZİ TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNDEN ARINDIRACAĞIZ'

        Türkiye’yi istikrarlı kalkınma hamleleriyle geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Tunç, “Dünyada da hakkaniyeti, adaleti ve mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz. Uluslararası kuruluşların, insanlığın sorunlarına çare olamadığını söylemeye devam edeceğiz. Hep adaleti ve hukukun üstünlüğünü savunacağız. Ülkemizi, çocuklarımızın ve gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörün her türlüsünden arındırarak yolumuza devam edeceğiz. Yerel yönetim ve hükümet uyumu çok önemli. Tabii bunu dediğimiz zaman birileri bir tarafa çekiyor. 'Muhalefet belediyelerine destek vermeyecek misiniz?' diyorlar. Muhalefet belediyelerine de eşit hizmet gidiyor. O noktada bir sıkıntı yok. Eşit paylar dağıtılıyor ama o payların doğru projelere aktarılması, ilave projeler üreterek ilin milletvekiliyle, bakanıyla çalışması asıl önemli olandır. Sinop’ta da bunu inşallah göreceğiz. Gerçek belediyeciliğin nasıl olacağını hemşerilerimiz yaşayarak görecekler” dedi.

        Programın ardından İl Başkanı Uğur Giresun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yöresel Sinop bıçağı hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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