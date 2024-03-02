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        Adalet Bakanı Tunç, Sinop'ta konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:01
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        Adalet Bakanı Tunç, Sinop'ta konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldiklerini söyledi.

        AK Parti Boyabat Belediye Başkan adayı Ferhat Yıldız’ın Boyabat Spor Salonu’ndaki proje tanıtım toplantısına katılan Tunç, yaptığı konuşmada, Türkiye’de artık vesayetçi sistemin geride kaldığını belirtti.

        AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkedeki tüm vesayet güçlerini ortadan kaldığını dile getiren Tunç, "Biz, vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldik. Rahat durdular mı? Daha AK Parti kurulur kurulmaz kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. Sonra iktidarımızın ilk döneminin sonunda 367 krizi, e-muhtıra. Seçimler oldu, ikinci döneme başladığımızda yeni bir kapatma davası. Arkasından Gezi olayları." dedi.

        - "Allah’ın izniyle hepsinin üstesinden geldik"

        Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye’nin ekonomide en parlak günlerini yaşadığı, IMF borçlarını kapattığımız, faizlerin yüzde 5’e düştüğü, enflasyonun yüzde 5’e düştüğü, dünya projelerine adım attığımız zaman diliminde Taksim’deki iki ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermek istediler. İstanbul’da yanan ateşin tüm Sinop’u saracağını zannettiler ama ne oldu? Başaramadılar. Sokak darbesiyle ülkenin yönetimini değiştirmek istediler. Sonra masa başında emniyet, yargı darbesiyle hükümeti değiştirebileceklerini düşündüler. Onu da başaramadılar. Sonra terörü azdırdılar, hendekler kazdılar. Bunların hiçbirinde başarılı olamayınca 15 Temmuz hain darbe girişimiyle o karanlık geceyi milletimize yaşatmaya çalıştılar ama Allah’ın izniyle hepsinin üstesinden geldik."

        Türkiye’nin 31 Mart'tan sonra 4 yıllık seçimsiz sürece gireceğini anlatan Tunç, "Bu süreçte pandeminin getirdiği ekonomik kayıpları telafi edeceğiz. Depremin etkilediği illerimizi bir taraftan inşa edeceğiz diğer yandan da inşallah ekonomiyi etkileyen o olumsuz tabloyu ortadan kaldırarak vatandaşımızın alım gücünü ve refahını attırmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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