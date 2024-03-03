Sinop'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde İ.Ç. idaresindeki 57 AAP 910 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü İ.Ç. hayatını kaybetti, araçta bulunan B.A. ve A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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